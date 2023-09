Scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei

Perchè la terra trema in quella zona



Il sollevamento del suolo nell’area dei Campi Flegrei è in corso dal 2012. Ed è costantemente accompagnato da terremoti, di solito di magnitudo inferiore a 3. "Nelle ultime settimane stiamo osservando un sollevamento di circa 1,5 centimetri al mese e la frequenza dei terremoti sta aumentando", ha detto all’Ansa il vulcanologo Giovanni Macedonio, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed ex direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv. "Osserveremo l’evoluzione della situazione, per capire se il processo di sollevamento stia subendo delle accelerazioni", ha concluso.