Sergio Mattarella a Forlì per l'apertura dell'anno scolastico

Cronaca

È emerso dal rapporto 'Education at a glance 2023', presentato al ministero dell'Istruzione e del Merito. Tra gli altri dati emersi dall'analisi spiccano la spesa per la scuola italiana troppo bassa (il 4,2% del Pil contro il 5,1% della media Ocse), gli stipendi degli insegnanti diminuiti in 7 anni di 4 punti percentuali e la piaga dei Neet

Il 22% dei giovani , quasi 1 su 5, non ha il diploma . È il dato che salta più all'occhio del rapporto 'Education at a glance 2023', presentato al ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma

Tra gli altri dati emersi dal rapporto spiccano la spesa per la scuola italiana troppo bassa (il 4,2% del Pil contro il 5,1% della media Ocse), gli stipendi degli insegnanti diminuiti in 7 anni di 4 punti percentuali e la piaga dei Neet, ovvero chi non studia, non lavora e non riceve una formazione, che in Italia sono il 16,3% contro il 9,9% dei paesi Ocse