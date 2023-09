Giornata nazionale della Sla, fontana del Tritone illuminata di verde

La Giornata nazionale della Sla

Con l'illuminazione di verde della Fontana del Tritone a Roma si sono aperte le celebrazioni della XVI Giornata nazionale della Sla, Sclerosi laterale amiotrofica. Un momento molto sentito dalla comunità delle persone con Sla e delle loro famiglie e ricorrenza importante di sensibilizzazione sulla patologia. All'accensione a Roma era presente la presidente nazionale di Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, Fulvia Massimelli, insieme tra gli altri attori istituzionali anche al viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

"Esserci è fondamentale – ha detto Bellucci – per dimostrare la mia vicinanza come viceministro delegato alle politiche sociali alle persone con Sla e, in particolare, all'associazione Aisla, per confermare il costante impegno nel garantire le giuste risposte ai cittadini in stato di reale necessità. Lo abbiamo già fatto attraverso la pubblicazione in aprile delle linee guida di valutazione della Sla da parte dell'Inps, che da tempo si attendevano e che ora garantiscono l'omogeneità sull'intero territorio nazionale del giudizio medico-legale, accelerando l'iter di valutazione dei pazienti, così da assicurare la tempestività dei supporti assistenziali. Continueremo a trasformare gli impegni in azioni".