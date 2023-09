L’Unesco salva Venezia, non entrerà nella lista dei siti in pericolo

Le problematiche di Venezia

All'ordine del giorno c’era l'esame della 'raccomandazione' pubblicata dagli esperti dell'organizzazione internazionale che avevano suggerito di inserire Venezia nel novero dei siti a rischio, giudicando "insufficienti" le misure messe in campo per lottare contro il deteriorarsi della situazione ambientale ed economica. Da giorni, a Riad, era presente una delegazione guidata dal direttore generale del Comune, Morris Ceron, con il vicesindaco Andrea Tomaello e l'assessore all'ambiente Massimiliano De Martin, con l'Ambasciatore italiano. In extremis, come 'asso nella manica', è stata comunicata l'approvazione del regolamento definitivo per il contributo d'accesso, cioè quel "ticket" in sperimentazione dalla prossima primavera per gestire e limitare l'afflusso non programmato di visitatori giornalieri in periodi particolarmente intensi.