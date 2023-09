Venezia dice sì al ticket per l'accesso in città. Partirà nel 2024

Cronaca

Venezia, arriva il ticket d'ingresso dal 2024: come funziona

Il contributo, pensato per i turisti giornalieri in Laguna, sarà di 5 euro e prenderà il via dalla primavera del 2024. Si punta a un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici, con la definizione di principi generali, esclusioni, esenzioni, controlli e sanzioni, attraverso una piattaforma multicanale e multilingua che arriverà a breve. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Ticket d'ingresso per entrare a Venezia. Il contributo, pensato per i turisti giornalieri in Laguna, sarà di 5 euro e prenderà il via dalla primavera del 2024. La giunta comunale ha dato il via libera all'emendamento con il testo finale della delibera che istituisce il 'Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con o senza vettore, alla città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori'. La delibera ora sarà inviata alle commissioni competenti e andrà in consiglio comunale per la sua approvazione, il prossimo 12 settembre

Come fa sapere il Comune di Venezia, la misura fissa le linee guida per l'introduzione di un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici, con la definizione di principi generali, esclusioni, esenzioni, controlli e sanzioni, attraverso una piattaforma multicanale e multilingua che arriverà a breve. L'obiettivo è quello di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della città