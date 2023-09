Bologna, muore un operaio schiacciato da un mezzo in aeroporto

Continua la strage dei morti sul lavoro in Italia. Questa mattina un operaio che stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista dell'aeroporto Marconi di Bologna è rimasto schiacciato da un mezzo della sua stessa ditta, probabilmente in retromarcia, ed è morto. È successo intorno alle 3: l'addetto, dalle prime informazioni, era italiano, aveva 52 anni e lavorava per un'azienda di Modena. Sul posto la Polaria, il 118 con ambulanza e automedica e la Medicina del lavoro, per i rilievi. Non è ancora chiaro se l'operaio sia morto per le conseguenze dello schiacciamento o per un arresto cardiaco di poco successivo.

Tre vittime nell'esplosione a Chieti

Ieri un altro terribile incidente si è verificato Casalbordino, in provincia di Chieti, dove tre persone sono morte a causa dell'esplosione che si è verificata alla Sabino Esplodenti Nel 2020, nella stessa fabbrica, in un altro incidente persero la vita tre operai. I tre uomini deceduti lavoravano insieme, ed erano di Lanciano (Chieti), di Casalbordino (Chieti) ed un terzo di Palata in Provincia di Campobasso.

Un'altra vittima nel Napoletano



E un altro morto sul lavoro, ieri pomeriggio anche ad Arzano, in provincia di Napoli. Un 44enne di Frattaminore, G.L., operaio di una ditta impegnata in lavori di installazione di pannelli fotovoltaici, per cause ancora in corso di accertamento è precipitato dal tetto di un capannone da un'altezza di circa 10 metri.