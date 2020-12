Chieti, esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio: tre vittime

L’incidente è avvenuto a Casalbordino. La fabbrica coinvolta è una azienda in Contrada Termini, la Esplodenti Sabino, che tra le altre cose estrae polvere pirica dagli ordigni recuperati nelle operazioni di bonifica effettuate dagli artificieri

Sono tre le vittime di un'esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d'artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti. La fabbrica coinvolta è una azienda in Contrada Termini: si tratta della Esplodenti Sabino, che tra le altre cose smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche effettuate dagli artificieri. La notizia è stata confermata anche dal sindaco Filippo Marinucci che è sul posto. La ferrovia adriatica è ferma tra Fossacesia il porto di Vasto. La Esplodenti a quanto si sa ha circa un centinaio di dipendenti.