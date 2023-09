Roma, punta da Vespa Orientalis: "Non riuscivo più a stare in piedi"

Salute e Benessere

Nei mesi di bella stagione la propensione a stare all’aria aperta aumenta il rischio di entrare in contatto con insetti come zanzare, api e calabroni e davvero poco si può fare sul fronte della prevenzione. Ecco qualche consiglio degli allergologi su quali comportamenti adottare in caso di morsi e punture sulla terraferma e in mare

Sole, caldo, bagni in mare ma anche salutari passeggiate in montagna, gelati e granite. L'estate è una delle stagioni più attese dell'anno dove cresce la voglia di godersi quanto più possibile l'aria aperta. Tuttavia aumenta il rischio di incappare nella puntura di insetti volanti o animali marini che insieme ai fastidi possono provocare anche reazioni allergiche da non sottovalutare. Ecco qualche suggerimento degli esperti in base al tipo di animale con cui si entra in contatto