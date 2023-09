Gassman critica il sindaco di Grosseto: "Pensi alle strade dissestate"

Botta e risposta via social tra Alessandro Gassmann e il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Il tema è la condizione delle strade maremmane. "Ho seguito questa estate i divertentissimi video su TikTok del sindaco di Grosseto. Davvero simpaticissimo e giovanile. Ora che l’estate è finita continuerà oppure si occuperà della riparazione delle strade della sua provincia che sono in maggioranza semidistrutte", è il tweet dell'attore che chiama in causa il primo cittadino toscano.

E la risposta del sindaco non si è fatta attendere. Vivarelli Colonna su Facebook ha scritto: "Alessandro Gassman, dai retta: continua a fare l’attore, che ti riesce bene! Sicuramente meglio che parlare di politica! Il noto attore, che frequenta le nostre belle zone, mi consiglia di rifare le strade provinciali, prima di dedicarmi ai balletti. Peccato che il presidente della Provincia sia un sindaco del Pd". Gassmann replica di nuovo: "Leggo che il sindaco di Grosseto Vivarelli ha risposto puntualmente al mio messaggio.Grazie per l’attenzione riservatami! Giro la segnalazione per le strade della provincia in pessime condizioni al nuovo presidente e rinnovo i complimenti per la sobrietà esibita! Grandissimo!", ha concluso ironizzando.