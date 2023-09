Diffamarono autista Delogu: indagati Red Ronnie e i figli di Muccioli

I figli di Vincenzo Muccioli e Red Ronnie rischiano il processo perché avrebbero diffamato Walter Delogu, ex autista del fondatore della comunità di San Patrignano. La Procura di Rimini ha notificato ai tre l'avviso di conclusione delle indagini nel quale vengono riportate le presunte dichiarazioni diffamatorie contenute in alcune interviste a diversi media. Il presentatore avrebbe offeso la reputazione di Delogu attribuendogli "di avere puntato il coltello verso Muccioli, minacciandolo e chiedendogli soldi altrimenti avrebbe divulgato la cassetta incriminata" e di aver "provocato la morte di Vincenzo Muccioli perché quel gesto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quel tradimento è stato talmente forte per Vincenzo che in quel momento ha deciso di “lasciarsi andare”