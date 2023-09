Reggio Emilia, presunto autore di 4 stupri arrestato in Francia

L'uomo, già detenuto in Francia per reati della stessa tipologia, è sospettato di avere commesso due ulteriori aggressioni sessuali in Germania

E' stato rintracciato in Francia il presunto autore di quattro violenze sessuali consumate, in rapida sequenza, in provincia di Reggio Emilia. Le vittime sono state giovani donne che passeggiavano sulla camminata detta "Lungo Crostolo". L'arrestato, già detenuto in Francia per reati della stessa tipologia, è sospettato di avere commesso due ulteriori violenze sessuali in Germania ed è stato individuato grazie alle indagini svolte, anche attraverso i canali di collaborazione internazionale, dalla polizia di Stato. I dettagli dell'operazione verranno illustrati presso la questura di Reggio Emilia alle ore 11 nel corso di una conferenza stampa alla quale prenderanno parte il questore Giuseppe Maggese ed il procuratore della Repubblica Calogero Gaetano Paci.