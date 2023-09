Femminicidio Marisa Leo, autopsia: uccisa con tre fucilate all'addome

Si è svolta ieri all'istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Marisa Leo , la 39enne addetta alla comunicazione di una cantina del Trapanese, uccisa dall'ex compagno nelle campagne di Mazara del Vallo, che si è poi tolto la vita. Dall'esame autoptico è emerso che la donna, madre di una bambina, è stata barbaramente uccisa da almeno tre colpi di fucile al ventre. Non risulterebbero invece colpi di fucile al viso o nella parte alta del corpo. Reina, 42 anni, era in possesso di un fucile, detenuto illegalmente, e con questo avrebbe sparato a Leo, per poi allontanarsi e rivolgere l'arma contro se stesso. Restano comunque ancora alcuni aspetti da chiarire sul femminicidio.

Domani lutto cittadino a Salemi

I funerali di Marisa Leo saranno celebrati domani, alle 16, nella Chiesa Madre di Salemi, paese d'orgine della donna, dovei sarà lutto cittadino. Il sindaco, Domenico Venuti, ha appena firmato l'ordinanza sottolineando che "l'intera cittadina è rimasta scossa e sgomenta" dall'uccisione di Marisa Leo esprimendo "cordoglio e vicinanza alla famiglia" della vittima del femminicidio. Domani ci saranno bandiere a mezz'asta negli edifici comunali e in tutti gli uffici pubblici. il sindaco ha inoltre invitato a osservare una pausa di silenzio nei luoghi di lavoro durante le esequie.

Il ricordo di Unione Italiana Vini

Marisa Leo si occupava di marketing per una cantina a Mazara del Vallo. E anche il mondo del vino siciliano ha espresso dolore e manifestato cordoglio per la sua uccisione. Marisa Leo, la giovane donna uccisa dal suo ex compagno, operava nel marketing di un'azienda vitivinicola siciliana nostra associata, Colomba Bianca. Lascia una bimba di soli quattro anni. Alla sua famiglia, ai colleghi e al presidente di Colomba Bianca Dino Taschetta, che non si è sentito di essere qui oggi, vanno le nostre più sentite condoglianze" sono le parole pronunciate oggi da Paolo Castelletti, segretario generale di Unione Italiana Vini, seguite da un commosso applauso al Masaf, durante la conferenza stampa sui dati previsionali sulla vendemmia.