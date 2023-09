Marito e moglie lasciano il lavoro per fare il giro mondo con i figli

Un cambio di vita radicale. Lui 36 anni e lei 35 lasciano il lavoro e partono per fare il giro del mondo insieme ai due figli piccoli. È la scelta di Alessio Sacchi e Claudia Casisa, di Civitanova Marche ( Macerata ), rispettivamente dirigente del Comune di Porto San Giorgio (Fermo) e maestra d'asilo. Alessio si è dimesso, mentre Claudia ha preso aspettativa e il 29 settembre, assieme ai figli Leonardo e Lorenzo di 2 e 6 anni, partiranno alla volta del Messico, che sarà la prima tappa di un lungo viaggio. "L'obiettivo è toccare i cinque continenti, iniziamo col Messico, poi il Costa Rica, il Sud America e poi vedremo, strada facendo, dove spostarci", raccontano Claudia e Alessio che hanno aperto su Facebook e Instagram l'account "4 Vite in Vacanza", come una sorta di diario di viaggio che li seguirà nel corso di quest'esperienza.

Tempo di qualità in famiglia

“Non abbiamo vinto lotterie, vogliamo soltanto prenderci del tempo per stare insieme”, spiegano i due genitori. Per la coppia di Civitanova Marche "la decisione di mollare tutto e partire è stata dettata dalla volontà di trascorrere un lungo tempo di qualità con i nostri bambini e sentiamo che questo è il momento giusto per farlo. Non è un fuga, ma un investimento sulla famiglia". Il più grande dei due bambini in questi giorni sarebbe dovuto andare in prima elementare: "Alle sua formazione scolastica penseremo noi - spiega la mamma - anche perché siamo stati sempre convinti che la scuola migliore sia il mondo e non quella che si svolge tra 4 mura".