Alatri, la madre accusa il conducente: "Non ha aiutato mia figlia"

Continuano le indagini sull’incidente stradale di Alatri. E’ indagato per lesioni colpose l'uomo di 29 anni che, mentre era in diretta sui social (poi risultato positivo all'alcol test), ha perso il controllo della sua Audi, invadendo l'altra corsia e andando a sbattere contro una Nissan con a bordo una donna di 44 anni, la figlia di nove e uno di 14. A riportare le ferite e i traumi più gravi è stata la bimba, ma fortunatamente nessuno dei feriti rischia la vita. “Come sta la mia Giorgia?”, continua intanto a chiedere la mamma dal suo letto di ospedale. A raccogliere il suo sfogo, come riporta Repubblica, è l'avvocato Cristina Corsi. "Non riesco a scacciare le immagini dell’incidente" ha riferito la donna. “La macchina che arriva come un proiettile verso di me, l’impatto che non potevo evitare in nessun modo, i miei figli feriti e Giorgia svenuta. Ho temuto il peggio per lei”, ha detto ancora.