Caivano, Questore Napoli: "Contro criminalità serve modello Scampia"

Maurizio Agricola, questore di Napoli, sulle colonne de Il Mattino ha espresso la sua idea per combattere la criminalità nella zona del Parco Verde: "Asfissiare i criminali come accadde con il modello Scampia. Avremo almeno una pattuglia, se non due, dedicate ventiquattr'ore su ventiquattro, giorno e notte"

Il questore di Napoli Maurizio Agricola non ha dubbi su come affrontare l'emergenza criminalità a Caivano , al centro della cronaca italiana delle ultime settimane, dichiarando a Il Mattino la sua ricetta: "A partire da oggi il commissariato di polizia di Afragola, sul quale ricade la competenza territoriale del Parco Verde, verrà potenziato con la presenza di 21 nuove unità. Questo ci consentirà di avere almeno una pattuglia, se non due, dedicate allo stesso Parco Verde, ventiquattrore su ventiquattro, giorno e notte. E a questo si aggiungeranno anche altri supporti, a cominciare dai Falchi e da tre reparti di prevenzione. Questo ci consentirà di avere un controllo capillare del territorio".

"Non solo interventi di polizia, ma inculcare concetto legalità"

"Le operazioni non si sostanziano solo in attività di polizia, ma anche con interventi volti ad inculcare il concetto di legalità a partire dall'educazione, dalla cultura e dallo sport" continua il questore. "L'attività preventiva e repressiva rappresenta un tassello della legalità - ha detto ancora Agricola a Il Mattino - tuttavia affinché si possa affermare totalmente il principio di legalità, è necessario fornire ai giovani delle alternative percorribili sul piano dell'educazione scolastica, della cultura e dello sport, onde evitare che ai ragazzi possa restare solo la strada" ribadisce. Poi sulla situazione della criminalità organizzata in quelle zone: "Le attuali dinamiche confermano ancora una volta la contrapposizione di due blocchi associativi cui si uniscono realtà satellitari in fibrillazione sul territorio. Un dato certo e spia di come questo contrasto tra organizzazioni sia in qualche modo ridimensionato, sono gli omicidi di camorra che rispetto allo scorso decennio sono fortemente diminuiti". Ci si aspetta però un autunno caldo in questo senso? "Tensioni sociali e occupazionali hanno sempre caratterizzato Napoli e da sempre abbiamo saputo governare tali eventi" chiosa il questore.