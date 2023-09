Terremoto tra Italia e Slovenia, scossa di magnitudo 3.6

Mondo

La città vecchia ha subito ingenti danni dal devastante terremoto di magnitudo 7 della scala Richter che ha colpito il Marocco venerdì sera ed il cui epicentro è stato registrato nella parte centrale del Paese. Secondo l'ultimo bilancio fornito in nottata dalle autorità di Rabat, i morti accertati sono oltre 2mila, i feriti sono migliaia, oltre 1.400 dei quali in gravi condizioni. Il re del Marocco Mohamed VI ha proclamato tre giorni di lutto nazionale

All'ingresso della medina di Marrakech attraverso la Porta del Sale, tra il Mellah e la kasbah, si può subito percepire come il terremoto che ha colpito il Marocco abbia cambiato tutto. Le mura hanno ceduto in diversi tratti e anche nel quartiere ebraico con gli storici balconi e le stelle che a volte sono di David, a volte marocchine, a cinque punte, lo scenario è stravolto. Nella kasbah, conosciuta per i tratti eleganti, ora gli sfollati dormono tra gli stracci. E in fondo alla via che si chiama della "vigna nuova" un mucchio di detriti ostruisce il cammino