Orsa F36, Tar di Trento sospende il decreto di abbattimento

Dieci giorni per il deposito del parere Ispra

Nel decreto del Tar si rileva come "l'unica cautela ragionevolmente praticabile, allo stato, è quella di consentire la cattura di F36 senza procedere al suo abbattimento, ma provvedendo a rinchiudere l'animale nella struttura del Casteller". Il giudice ha inoltre chiesto alla Provincia di Trento di depositare entro 10 giorni copia del parere dell'Ispra sull'esemplare e del rapporto tecnico "La popolazione degli orsi in Trentino: analisi demografica a supporto della valutazione delle possibili opzioni gestionali". La trattazione dell'incidente cautelare in Camera di consiglio è fissata per il prossimo 12 ottobre.