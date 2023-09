Padova, autovelox fatto esplodere a Cadoneghe: indagato capo vigili

Economia

Come rileva il Codacons sono cresciuti del 37% i proventi delle multe incassati dai Comuni. A guadagnare di più è stata Firenze, con 23,2 milioni di euro ricavati nel 2022, seguita da Milano e Genova. Dal caso di Colle Santa Lucia, dove sono state registrate sanzioni per 350mila euro, alla statale 16 nei pressi di Melpignano, ecco quali sono le località nelle quali è consigliato fare attenzione alla velocità del mezzo

Aumenta il numero di autovelox sulle strade italiane che, di anno in anno, diventano una voce sempre più consistente nel bilancio delle casse comunali. Gli introiti sono aumentati del 37% rispetto al 2022 , secondo il Codacons, e spesso questi rilevatori di velocità hanno causato vere e proprie polemiche, per non dire rappresaglie, tra i cittadini , che spesso li hanno distrutti

Tra i casi limite c’è un comune delle Dolomiti in provincia di Belluno, Colle Santa Lucia, che conta appena 340 abitanti e ha registrato multe per 350mila euro. La legittimità dell’apparecchio, presente in cima al Passo Giau, è stata più volte contestata da cittadini e turisti, che sottolineano come il limite di velocità da rispettare non sia adeguatamente segnalato