Orsa Amarena uccisa, avviso di garanzia per l'indagato

Il 56enne Andrea Leombruni, l'uomo accusato di aver ucciso nella notte tra giovedì e venerdì scorso l'orsa Amarena, ha ricevuto la notifica di un avviso di garanzia da parte della procura. L'ipotesi di reato è di uccisione di animale per crudeltà o senza necessità. Intanto il pubblico ministero Maurizio Maria Cerrato ha nominato un perito, esperto di balistica, per stabilire l'esatta traiettoria del colpo di fucile che ha ucciso l'orsa rispetto alla posizione dell'indagato. ( L'ORSA AMARENA CON I CUCCIOLI: VIDEO )

Gli accertamenti

Non è il primo caso del genere che il perito tratta, essendosi già occupato dell'uccisione dell'orso a Pettorano sul Gizio, avvenuta nel 2014 sempre per un colpo di fucile. Domani verrà invece conferito un incarico per l'esame autoptico sulla carcassa dell'orsa, che si trova nell'Istituto zooprofilattico regionale, sede di Avezzano. I legali di Leombruni potranno a loro volta nominare dei consulenti, sia per la necroscopia che per gli accertamenti balistici.

Il legale dell'indagato: "Teme per la sua vita"



Intanto l'indagato accompagnato dal suo avvocato Berardino Terra ha sporto denuncia presso i carabinieri per le minacce di morte ricevute dopo l'episodio. "Ti uccidiamo", "Farai la stessa fine dell"orsa", "Anche la tua famiglia è in pericolo", sono alcune delle minacce che il 56enne ha ricevuto. Il legale ha poi spiegato ai giornalisti le condizioni del suo assistito: "È distrutto, non voleva uccidere, il colpo è partito istintivamente. Ora teme per la sua vita e per la sua famiglia. In queste ore sono arrivate telefonate minatorie". Fuori l'abitazione dell'indagato (luogo in cui si è verificata la morte del plantigrado), fin dalle prime ore è presente un'aliquota dei carabinieri proprio per monitorare la situazione.

I tentativi di cattura dei cuccioli



Prosegue la ricerca dei cuccioli dell'orsa uccisa da parte di Forestali e Guardiaparco, con i piccoli che sono stati avvistati, ma non è facile prelevarli perchè troppo giovani per essere narcotizzati. La presenza di troppe persone che si stanno recando sul posto, rende inoltre più complicata l'operazione di cattura. L'invito rivolto a tutti, dopo che il sindaco di San Benedetto dei Marsi ha già emanato una ordinanza in tal senso, è di non recarsi nella zona senza giustificato motivo e lasciare lavorare le squadre in sicurezza.