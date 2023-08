Abruzzo, orsa Amarena ed i suoi cuccioli attraversano un borgo. VIDEO

È successo a San Sebastiano dei Marsi, davanti a un gruppo di presenti che ha osservato e filmato la scena. L'animale scende le scale del piccolo villaggio e si trova al centro della strada, in mezzo ad alcuni abitanti che non sembrano impauriti

Un'orsa di nome Amarena assieme ai suoi cuccioli ha attraversavano una strada nel borgo di San Sebastiano Dei Marsi, in Abruzzo. Una volta giunta in un'area aperta, in presenza di alcune persone, l'animale ha esplorato l'ambiente circostante. Poi, voltandosi, ha atteso pazientemente i suoi cuccioli ed insieme a loro ha proseguito la sua passeggiata, allontanandosi rapidamente. Gli spettatori presenti sono rimasti fermi e, oltre a catturare fotografie e video, hanno evitato di avvicinarsi e non sembravano per nulla spaventati. Il video è diventato virale e sta facendo in queste ore il giro del web.