Carlos Sainz rapinato dell'orologio a Milano: fermati i responsabili

Il pilota Carlos Sainz è stato rapinato a Milano da tre uomini che gli hanno strappato dal polso un orologio del valore di 500mila euro. Il ferrarista, reduce dal Gran Premio di Monza, stava uscendo dall'hotel in cui alloggiava, quando i tre rapinatori, che lo stavano aspettando, si sono avvicinati e lo hanno circondato. Dopo avergli sottratto l'orologio, si sono dati alla fuga. Sainz, insieme a un addetto alla sicurezza, avrebbe cominciato a inseguirli, per poi bloccarli in via Montenapoleone. Una scena che non è passata inosservata: numerosi passanti, riconoscendo il campione della Ferrari, si sono messi a correre a loro volta. I rapinatori sono stati poi fermati dalla polizia, mentre il pilota si trova attualmente in questura per sporgere denuncia.