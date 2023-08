Padre di Saman domani in Italia, Nordio: passo avanti verso giustizia

Shabbar Abbas, il padre di Saman, arriverà nelle prime ore di domattina all'aeroporto di Roma Ciampino, dopo la decisione delle autorità pachistane di estradare in Italia il padre della 18enne uccisa a Novellara nel 2021. Dopo le formalità di rito, l’uomo sarà preso in consegna dalla Polizia penitenziaria e portato nella casa circondariale di Roma, in attesa della definitiva traduzione in un carcere emiliano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia.

Nordio: "Passo avanti affinché la giustizia possa compiere il suo percorso"

Si tratta, commenta il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di "un passo in avanti affinché - dopo un atroce delitto - la giustizia possa compiere fino in fondo il suo percorso: il padre di Saman Abbas è stato estradato dal Pakistan ed è ora in viaggio verso l'Italia" . "Dopo mesi di richieste e attese - continua Nordio - il governo di Islamabad ha accolto la richiesta del ministero della Giustizia per l'estradizione in Italia di Shabbar Abbas, imputato a Reggio Emilia per la barbara uccisione della figlia Saman, sparita da Novellara nella notte del 30 aprile 2021".

Meloni: "Frutto della determinazione delle autorità italiane"

Anche per la premier Meloni l'estradizione "è un passo avanti importante per consentire alla giustizia di fare il suo corso", ed è "il frutto della grande e costante determinazione dimostrata in questo caso così delicato e complesso da tutte le autorità italiane. Determinazione, lavoro e impegno che hanno dato frutti e che, unitamente alla collaborazione mostrata dalle autorità pakistane, ci permettono ora di ottenere questo obiettivo così significativo".