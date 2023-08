Aereo Delta Milano-Atlanta, atterraggio d'emergenza per turbolenze

I precedenti

All'interno del velivolo erano presenti 151 persone, di cui 14 appartenenti all'equipaggio. Al momento non è nota la nazionalità delle persone trasportate in ospedale, nè la gravita delle ferite riportate. Come riportato dalla Cbs questo è l'ultimo di una serie di incidenti capitati quest'anno causati da gravi turbolenze: lo scorso marzo una persona è morta su un jet Bombardier CL30 in volo dall'aeroporto di Dillant-Hopkins nel New Hampshire all'aeroporto Leesburg Executive in Virginia. Diverse persone invece sono state ricoverate in ospedale in un altro incidente di marzo dopo che un volo Lufthansa da Austin a Francoforte, in Germania: ha incontrato una turbolenza ed è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Dulles in Virginia. Il giorno dopo, circa 20 passeggeri e membri dell'equipaggio del volo Condor da Francoforte a Mauritius sono rimasti feriti a causa di una turbolenza.