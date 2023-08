Lecco, ragazzo ucciso a coltellate in stazione a Calolziocorte

Un ragazzo di 23 anni originario del Burkina Faso è stato accoltellato oggi pomeriggio alla stazione ferroviaria di Calolziocorte (Lecco) ed è morto poco dopo all'ospedale Manzoni di Lecco per le gravi ferite da taglio riportate all'addome e alla gamba. L'aggressione alle 14 su una banchina della stazione: gli autori dell'aggressione sono due uomini, poi scappati e ora ricercati dalle forze dell'ordine. Il dramma si è consumato davanti alla madre del giovane, che era con lui in stazione. Sul posto la polizia ferroviaria e i carabinieri.

I video delle telecamere

Al vaglio dei carabinieri ci sono ora i filmati delle telecamere della stazione, che potrebbero rivelarsi fondamentali per risalire agli autori dell'omicidio, avvenuto sulla banchina che separa i binari 2 e 3. Il giovane è stato colpito al torace con alcune coltellate ed è parso subito gravissimo. Secondo quanto si apprende, gli aggressori sarebbero anche loro i origine africana. I primi a soccorrerlo sono stati i 'Volontari del soccorso' di Calolzio, allertati dai presenti: il ventitreenne è stato trasferito in ospedale in condizioni disperate ed è morto poco dopo. I carabinieri stanno cercando di ricostruire anche le circostanze dell'aggressione, al momento ancora non chiare. Sembra comunque prevalere l'ipotesi di un'aggressione mirata e non di una rapina finita male.