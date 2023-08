Stupri Caivano, il vescovo: "Inviterò il Papa al Parco Verde"

Il vescovo di Aversa Angelo Spinillo, dopo la vicenda della violenza subita dalle due cuginette di 10 e 12 anni all'interno del Parco Verde di Caivano , in un'intervista a Il Mattino ha parlato della possibile visita in quelle zone da parte del Santo Padre: "Proporrò a Papa Francesco , in una eventuale nuova visita in Campania, di venire al Parco Verde. Sarebbe un segnale forte di attenzione, di vicinanza. Penso al capannone dove si è consumato l'orrore sulle cuginette - continua Spinillo - Conosco il posto. Un monumento all'abbandono. E' di fronte a questo degrado che ci si sente più soli, come persone e come comunità". Parlando delle tante strutture realizzate e poi travolte dall'incuria, il vescovo non ha dubbi: "Lo Stato non può lasciare che le opportunità restino inutilizzate, sprecate. E' una vergogna".

Il legale di una delle vittime: "Tutelare le minori e le loro famiglie"



Intanto al momento le due giovani sono state allontanate dai luoghi degli abusi, con il tribunale dei minori di Napoli che ha predisposto per loro un percorso di sostegno con psicologi e curatori. "Tutti i giovani e non di meno gli adulti che vivono in quel contesto degradato - commenta l'avvocato Angelo Pisani, legale della famiglia della 12enne - dovrebbero essere sottoposti a un analogo percorso psicologico e socio-relazionale per aver riferimenti positivi e cognizione di altri valori e abitudini di vita che per molto tempo anche le istituzioni non hanno saputo seminare e sviluppare in danno di tutti". "Da anni è evidente un pericoloso caos e sotto gli occhi un po’ di tutti pare continuare indisturbata ogni tipo di prostituzione, purtroppo anche con sfruttamento di minori che per assurdo pensano sia normalità". "Nel corso delle nostre indagini difensive - prosegue - ritengo opportuno organizzare una squadra di psicologi e consulenti esperti in sociologia e tutela dei minori che avrà come compito spiegare a questi bambini cosa sta succedendo intorno a loro. Nessuno più deve girarsi dall’altra parte o pensare che quanto accade possa esser solo un numero e un fascicolo".