Bruciato il Drago di Vaia a Lavarone, l'opera completamente distrutta

Cronaca

Milioni di tronchi abbattuti si mostrano ancora come un mazzo di spaghetti rovesciati, nei territori delle quattro regioni del Nord Italia colpite dalla devastazione della tempesta Vaia nell'ottobre 2018. In questi due anni il fotografo ha documentato il cambiamento del territorio e la ricerca di una nuova geografia da parte delle comunità locali, sullo sfondo di una più ampia riflessione sugli effetti del cambiamento climatico nel nostro Paese. Intervista per Lo Spunto Fotografico di Chiara Piotto

Il fotografo Michele Lapini ha documentato il disastro naturale subito dopo e lungo questi ultimi due anni. “Vivo lontano dalle aree colpite dalla tempesta Vaia, ma appena letto quello che era successo mi ero subito messo in moto per capire come riuscire ad arrivare nelle aree colpite”, ci racconta per Lo Spunto Fotografico