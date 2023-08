Incendi in Liguria, le fiamme si espandono: 4 canadair nell'Imperiese

Si è esteso fino a toccare il territorio di Ceriana l'incendio che ieri è scoppiato in località Verezzo, nel comune di Sanremo. Nessuno è rimasto ferito e non risultano danni alle abitazioni, ma per precauzione sono state evacuate sette persone nel comune di Ceriana. Rimane attivo anche l'incendio nel Comune di Badalucco, in località Cave di San Giorgio, dove proseguono le operazioni di spegnimento delle fiamme. Non sono coinvolte abitazioni. Nei luoghi interessati dagli incendi stanno operando due elicotteri regionali, i vigili del fuoco di Imperia e Genova, i volontari dell'antincendio boschivo e quattro canadair. Inoltre, la regione Liguria è in costante contatto con la Prefettura, gli operatori e i comuni di Sanremo e Ceriana per seguire l'evolversi della situazione.

Le indagini

Nel frattempo i carabinieri forestali stanno indagando per dolo in merito ai due incendi divampati. Secondo quanto ricostruito finora, le fiamme sarebbero state appiccate in più punti, ma resta da capire quanti inneschi siano stati utilizzati e dove. Per il sindaco di Ceriana, Maurizio Caviglia, l'incendio "è sicuramente doloso, perché da solo non si accende un fuoco, poi in due zone diverse, sembra veramente fatto apposta". Riguardo il bilancio degli ettari bruciati, le stime ancora molto sommarie parlano di una trentina per il rogo di Verezzo, che è scollinato a Ceriana in zona Mainardi e monte Colma, e una decina per quello di Badalucco.