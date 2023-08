Venezia, rubò cellulare ad attivista anti borseggi: denunciato

Un uomo di 32 anni è stato denunciato con l'accusa di aver sfilato il cellulare dalla tasca di Monica Poli , consigliera leghista della municipalità di Venezia che filma e pubblica sulle pagine social del gruppo "Cittadini non distratti" i borseggiatori nel capoluogo veneto. Il furto era avvenuto mentre la consigliera era impegnata in un'intervista con una troupe giornalistica francese sulla sua attività.

La denuncia

L'indagine, condotta dai carabinieri di Venezia e di Mestre insieme a quelli della stazione di Spinea, ha portato all'individuazione del 32enne di origini tunisine, non nuovo a reati della stessa natura. Gli investigatori hanno localizzato il cellulare e hanno restituito il telefona alla consigliera, divenuta nota per gli inseguimenti ai borseggiatori tra le vie della città al grido di "attenzione borseggiatori, pickpockets", mentre l'uomo è stato identificato e denunciato per furto aggravato. A quanto si è appreso, è stata esclusa l'ipotesi di una 'ritorsione' nei confronti della donna per la sua attività anti borseggio.