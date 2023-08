Granchio blu, al Circeo vietato pescarli senza licenza

La pesca del granchio blu e le multe

Di giorno, ma soprattutto di sera e di notte, i pescatori di frodo tentano di catturare il granchio blu (Callinectes sapidus), un crostaceo originario delle coste atlantiche dell'America arrivato nel Mediterraneo a causa dei cambiamenti climatici. Questo animale ha invaso le spiagge italiane ed essendo commestibile e dal sapore delicato è diventato molto richiesto anche nelle cucine dei ristoranti. Questo ha spinto in molti a tentare di catturarlo, ma per pescarlo all'interno del lago di Fogliano è necessaria una licenza per attività di pesca sportiva rilasciata dall'Ente parco. Per chi viene trovato senza il permesso è prevista una multa di circa 300 euro e il sequestro dell'attrezzatura. Per la pesca in mare, invece, valgono le consuete norme: la pesca sportiva è praticabile fuori dagli orari di balneazione e fino ad un massimo di 5 chili di pesce e molluschi al giorno per persona.