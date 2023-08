Va a prendere la moglie in aeroporto ma si perde, salvato dai carabinieri

Uscito di casa da Alcamo per andare allo scalo di Trapani Birgi, l'uomo, 70 anni di età, si era perso, non riuscendo a trovare la via ed è stato trovato mentre vagava per le campagne in stato confusionale

Sembrava semplice, andare a prendere in aeroporto la propria compagna. Era un gesto d'amore, magari compiuto altre volte, ma che nel silenzo del Ferragosto gli sarebbe costato caro se non fossero arrivati i carabinieri a salvarlo. Era stata la moglie ad avvisare i militari del ritardo, ormai intollerabile, del marito. Uscito di casa da Alcamo per andare all'aeroporto di Trapani Birgi, l'uomo, 70 anni di età, si era perso, non riuscendo a trovare la via per raggiungere lo scalo Trapanese. I militari si sono messi alla ricerca con tre equipaggi in diverse zone lungo il tragitto. Dopo qualche ora lo hanno trovato in stato confusionale e molto accaldato: vagava tra le campagne di Borgo Fazio ai confini con Salemi, in una zona dove non c'era copertura telefonica e non era riuscito a chiedere aiuto. I carabinieri, dopo averlo confortato e assistito, lo hanno accompagnato all'aeroporto, dove ad attenderlo c'era la moglie.