Lago di Bolsena, 20enne disperso dopo tuffo in acqua

L'allarme

A quanto si è appreso, il giovane aveva noleggiato un pedalò insieme ad altri coetanei per fare un bagno nel lago. L'allarme è stato lanciato dopo che il ragazzo di origine africana si è tuffato nel lago senza più riemergere. Dopo il tuffo i giovani che erano con lui hanno subito provato a cercarlo, poi hanno allertato le forze dell'ordine. Ricevuta la notizia, la madre del giovane ha avuto un mancamento. Le ricerche del ragazzo scomparso sono andate avanti fino al tramonto e sono riprese oggi alle prime luci dell'alba. Il comune di Capodimonte ha sospeso lo spettacolo pirotecnico che era in programma ieri sera per i festeggiamenti di ferragosto in segno di rispetto per la famiglia del ragazzo e per non ostacolare le operazioni di ricerca.