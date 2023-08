Colpito da un masso in montagna, precipita e muore vicino Sondrio

Per il giovane escursionista di 26 anni non c'è stato niente da fare. Illesi i due amici che si trovavano sul sentiero con lui

Tragedia in montagna. Un giovane escursionista di 26 anni è stato colpito da un masso ed è morto precipitando per un centinaio di metri. E' accaduto sul monte Legnone, a Piantedo, in provincia di Sondrio. Il giovane era sul sentiero con altri due amici. E' stata subito allertata l'Areu che ha inviato l'elisoccorso di Como ma non c'è stato nulla da fare. Gli altri due escursionisti sono rimasti illesi.