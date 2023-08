Salerno, cade dalla barca e viene colpito dall'elica: morto 29enne

La vittima è precipitata in acqua a causa di una brusca virata e il conducente, nel tentativo di recuperarlo, ha fatto marcia indietro colpendolo con l'elica. Il corpo del 29enne attualmente risulta disperso in mare

Un’altra tragedia nel mare della costa amalfitana. Un ragazzo di 29 anni è morto dopo essere stato colpito dall'elica della barca su cui si trovava con due amici. A causa di una brusca virata, la vittima è caduta in acqua ed è stata colpita dall'elica del natante. Attualmente sono in corso le operazioni di ricerca del corpo del 29enne che risulta disperso.

Cosa è successo

I tre amici avevano preso a noleggio a Salerno una barca per trascorrere insieme la vigilia di ferragosto. Come detto, a causa di una brusca virata, il 29enne è precipitato in mare. Nel tentativo recuperarlo, il conducente – che era uno dei tre ragazzi a bordo – ha fatto marcia indietro, colpendo l'amico con l'elica. Inutile il tentativo da parte dell'altro passeggero di salvargli la vita.

L'intervento della Guardia Costiera

Sul posto è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera locale che ha preso a bordo i due amici superstiti, ascoltandone la testimonianza e trasportandoli a Salerno per sottoporli a test tossicologici. Il natante è stato posto sotto sequestro e rimorchiato nel porto di Cetara. Sono subito cominciate le operazioni di ricerca del corpo del giovane con due elicotteri (uno dei Vigili del Fuoco, l'altro della Polizia di Stato). Alle ricerche partecipano anche le motovedette della Guardia Costiera e della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, la nave Gregoretti della Capitaneria di Porto e i sommozzatori del Nucleo Subacqueo della Capitaneria di Porto che si sono immersi per cercare il corpo sul fondale. Nel frattempo, è stata aperta una inchiesta per far luce sull'accaduto.