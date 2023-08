Cinque anni fa il crollo del ponte Morandi, il ricordo della tragedia

Chi ha partecipato

Tra le persone che hanno contribuito all’iniziativa Egle Possetti, presidente del Comitato dei parenti delle vittime del ponte Morandi, ma anche attori e comici come Maurizio Lastrico, Valerio Lundini, Andrea Di Marco, Tiziano Scrocca, Francesca Puglisi, Andrea Angelucci, Chris Clun e Arianna Gaudio. Poi musicisti e cantanti - come Olly, Sergio Caputo, e Alfa - protagonisti del mondo dello sport come Silvia Salis (vicepresidente del Coni), gli allenatori e i calciatori di Genoa e Sampdoria Alberto Gilardino, Andrea Pirlo, Mattia Bani e Fabio Borini e le ex bandiere rossoblù e blucerchiate Claudio Onofri, Thomas Skuhravy, Enrico Nicolini e Luigi Turci. E ancora il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il senatore del M5s Luca Pirondini, il segretario del Pd ligure Davide Natale e quello del Pd genovese Simone D'Angelo, il professor Matteo Bassetti e l’autore Flavio Ferrari Zumbini. Sono anche loro a ricordare le 43 vittime della strage di 5 anni fa, a leggere i loro nomi e prima le frasi più dure emerse in questi anni dalle intercettazioni di chi sul ponte Morandi aveva competenze specifiche, le dichiarazioni rilasciate dopo il 14 agosto 2018, alcuni passaggi delle testimonianze fatte in aula durante il processo ancora in corso.