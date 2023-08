Lecco, rapina con machete in treno: il video dell'aggressione

Economia

Una minaccia sul piano della sicurezza per il 26,6% dei maggiorenni per Eurispes, addirittura il 43,1% secondo il Censis. Mentre aumentano i furti (+17,3%) e le rapine (+14,2%) secondo i dati registrati sempre da Eurispes tra il 2021 e il 2022

A fare il punto sul fenomeno con le ferie estive in corso è la Cna Installazione Impianti che suggerisce un “decalogo”. I sistemi basici di difesa vanno dalle porte blindate alle inferriate. Per una porta blindata di ultima generazione, tutto incluso, si spende da 2.700 a 6mila euro. Le inferriate hanno prezzi che variano sensibilmente a seconda della dimensione: una grata fissa in ferro di dimensione media non può costare meno di 5/600 euro