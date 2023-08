Venezia, Ponte di Rialto vandalizzato con graffiti e scritte

“Serve una risposta ferma della legalità. Se occorrono nuovi strumenti li si individuino e si attuino in fretta" commenta il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. "Venezia, Roma, Firenze, Pisa, Milano. Sono gesti che oramai si ripetono da diverso tempo anche nelle città del Veneto, nonostante i presidi delle forze dell'ordine”

“I responsabili paghino”. Non usa mezzi termini il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. A pochi giorni dal danneggiamento a colpi di vernice spray della Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, nel mirino dei vandali finisce oggi Venezia. In un negozio sul Ponte di Rialto e su Fondaco dei Tedeschi (palazzo del XIII secolo nei pressi del Ponte), sono comparse scritte e tag. "Venezia, Roma, Firenze, Pisa, Milano. Sono gesti che oramai si ripetono da diverso tempo anche nelle città del Veneto, nonostante i presidi delle forze dell'ordine”, dice ancora il Governatore della Regione. “Occorre una risposta ferma della legalità. Se occorrono nuovi strumenti li si individuino e si attuino in fretta".