Chi era Iris Setti, la donna uccisa nel parco a Rovereto

In pensione anticipata per accudire la madre

Fisico atletico e aria giovanile, Iris aveva deciso due anni fa di andare in pensione in anticipo. Single, senza figli, si prendeva cura dell’anziana madre in un appartamento del condominio Europa, sul Lungo Leno, nei pressi del parco in cui è stata aggredita. “Era una persona che amava la solitudine” racconta ancora il suo vicino. “Stava bene da sola. Lo diceva sempre. Faceva tre giri del parco. Non uno di più, non uno di meno”. “Con sé aveva sempre un marsupio, il portaocchiali, il cellulare e un anello al dito che il suo aggressore le ha portato via (ma che i carabinieri hanno ritrovato in ospedale e restituito alla famiglia). Ma era schiva. Riservata. Per la madre però spesso lasciava la sua casa e si trasferiva qui. Per quello la conoscevamo”.