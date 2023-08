Omicidio Rovereto, Iris Setti forse aggredita durante rapina

Iris Setti ( CHI ERA ) sarebbe stata vittima di un tentativo di rapina e non di una violenza sessuale come si era pensato in un primo momento. È l'ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori che indagano sulla morte della donna di 61 anni aggredita brutalmente nella serata del 5 agosto a Rovereto, in provincia di Trento, e poi deceduta a seguito delle gravissime lesioni.

Le indagini

L'aggressore della donna, Nweke Chukwuda, nigeriano di 37 anni senza fissa dimora e noto alle forze dell'ordine per i diversi precedenti di violenza, è in carcere a Trento per l'udienza di convalida. Nel luogo in cui è stato fermato, a breve distanza da dove si è consumato il delitto, è stato trovato un anello di proprietà della vittima. Il fatto che la donna durante l'aggressione avesse i pantaloni abbassati, come segnalato da alcuni testimoni, potrebbe essere dovuto alla colluttazione, mentre la biancheria intima è risultata in ordine. Setti, segretaria di banca in pensione, sabato sera, quando è stata picchiata a morte, si stava recando dall'anziana madre. Gli inquirenti stanno cercando di reperire piu' elementi e testimonianze possibili per ricostruire quanto accaduto al parco Nikolajewka.