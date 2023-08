Napoli, famiglia di 5 persone sullo scooter senza casco

La mamma alla guida con il primo figlio sulle ginocchia, poi gli altri due e infine il padre sulla strada che da Pozzuoli porta al mare. Una famiglia napoletana ha deciso di evitare il traffico raggiungendo la spiaggia in scooter. Rigorosamente senza casco. Il video è stato postato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli ed è diventato subito virale.

Il commento di Borrelli

“Adulti che mettono in pericolo la vita dei loro stessi figli e li educano a diventare dei selvaggi – dice il deputato – ma dove sono le pattuglie, i controlli? A questa gente, che deve essere multata pesantemente, va sequestrato il veicolo ed inoltre urgono dei controlli da parte dei servizi sociali dato che chi mette in pericolo la vita dei minori non è in grado di educarli e questi, a loro volta, rischiano di diventare da adulti peggio dei loro stessi genitori. Bisogna interrompere questo circuito”.