Ancona, assessora Cultura: "Sui fondi sono molto ebrea". Polemiche

"Su queste cose sono molto ebrea...". Con queste parole l'assessora comunale di Ancona alla Cultura Anna Maria Bertini, una tecnica di area FdI, ha voluto spiegare le le sue doti di risparmiatrice e di gestione dei soldi pubblici, presentando in una conferenza stampa qualche giorno fa il programma di iniziative del sue ufficio fino al 2025. Parole che hanno sullevato polemiche in Consiglio comunale, con il Pd che le ha definite "inopportune e pesanti", mentre per Italia Viva si tratta di "espressioni vergognose e inaccettabili". Per fermare le critiche, l'assessora ha sottolineato: "L'ho detto nel senso buono del termine, sono marchigiana e ho le braccia corte".

Fratoianni: "Assessora si dimetta"

Dura anche la reazione del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra."Ogni giorno questa destra, inadeguata ed inquietante, ci fa una brutta sorpresa - si legge in una nota - Non bastava a livello nazionale la vergogna del braccio destro dell'attuale presidente della Regione Lazio con le sue parole indecenti sulla strage di Bologna. Nelle Marche non bastava la consigliera comunale di Macerata che giustifica i rapporti con la mafia". Il comunicato prosegue: "Ora abbiamo pure l'assessora comunale alla Cultura di Ancona di FdI, in carica da neanche 2 mesi, che per evidenziare le sue doti di oculatezza nelle spese dell'amministrazione comunale è riuscita a dire "in queste cose sono molto ebrea". Ma dove stiamo arrivando? Ma la presidente Meloni dove riesce a trovare gente simile?". Fratoianni conclude: "Prima di gestire la cosa pubblica, sarebbe cosa buona da quelle parti, fare una bella pulizia di razzisti, fascisti e antisemiti. L'Italia non si merita di essere rappresentata cosi. E nel caso di Ancona, FdI dovrebbe accompagnare alla porta la sua assessora. Subito".