Migranti, scontro Murgia-sindaco di Ventimiglia su "regime fascista"

Botta e risposta tra il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e Michela Murgia sul tema dei migranti. La polemica è scoppiata dopo che la scrittrice ha definito il Comune in provincia di Imperia come dominato da un "regime fascista" per l'istituzione di un servizio di vigilanza privata all'ingresso del cimitero, in modo da impedire ai migranti, che si accampano in quell'area, di usare i bagni e le fontanelle.