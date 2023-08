Le previsioni meteo del weekend da sabato 5 a domenica 6 agosto

Il primo weekend di agosto non sarà molto estivo. Il ciclone Circe, infatti, continuerà a interessare l’Italia portando vento forte, temporali e un calo delle temperature anche di 10 gradi. Il maltempo colpirà diverse regioni soprattutto sabato 5 agosto, mentre domenica 6 il meteo sarà in miglioramento, tornerà il sole e i termometri riprenderanno a salire quasi ovunque ( LE PREVISIONI METEO ).

Le previsioni di sabato 5 agosto

Sabato 5 agosto, come detto, il ciclone Circe sarà ancora in transito sul nostro Paese. Il tempo sarà ancora instabile al Nord: soprattutto al mattino, previsti rovesci anche forti specie sui settori orientali. Ma la perturbazione colpirà anche il Centro e il Sud: attesi violenti temporali, soprattutto sulla fascia adriatica. Precipitazioni meno intense sulla Sicilia. I mari saranno agitati e il clima meno caldo.

Le previsioni al Nord

Al Nord il primo sabato di agosto sarà caratterizzato dall’instabilità. Soprattutto sui settori orientali, come Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, al mattino sono attesi piogge e temporali. Nel pomeriggio, ancora instabilità sui rilievi del Veneto e sull'Alto Adige. Altrove, invece, il meteo sarà in miglioramento: più stabile e soleggiato. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi raggiungeranno i 28 gradi a Milano e Torino, i 27 a Bologna. Nel capoluogo lombardo, ancora cielo coperto al mattino ma poi via via più sereno dal pomeriggio. Giornata più soleggiata nel capoluogo piemontese.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Il ciclone Circe, sabato 5 agosto, condiziona il tempo anche sulle regioni del Centro. Al mattino previsto tempo instabile, con temporali anche forti, su Lazio e Abruzzo. Più soleggiato altrove. Dal pomeriggio, poi, il meteo peggiorerà anche altrove e l’instabilità toccherà pure Marche e Molise. Non sono da escludere grandinate. Sulle altre zone, previste piogge meno intense. In Sardegna forti venti di Maestrale. Le temperature massime raggiungeranno i 25 gradi a Firenze e i 24 a Roma. Nella capitale attesi temporali al mattino e piogge alternate a schiarite dal primo pomeriggio. Nel capoluogo toscano temporali intorno alle 14. Cielo sereno, o al massimo poco nuvoloso, a Cagliari.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Sabato 5 agosto il ciclone Circe raggiungerà anche le regioni del Sud. Previsto tempo molto instabile, fin dal mattino, su Puglia, Basilicata, e Calabria: non si escludono temporali anche intensi. Dal pomeriggio, meteo in miglioramento su Calabria e Sicilia, mentre in Puglia saranno possibili altri temporali. Molto mosso il mar Tirreno. Temperature in calo, con punte massime fino a 26 gradi a Napoli, 32 a Bari, 28 a Palermo. Nel capoluogo campano nubi al mattino e pioggia nel pomeriggio. Pioggia e schiarite anche a Catanzaro.