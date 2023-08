Mondo

Un cittadino statunitense di circa 40 anni è finito in manette a Gerusalemme per aver rovesciato una statua di Gesù Cristo nella Cappella della Flagellazione, prima tappa della Via dolorosa. "È stato arrestato un turista americano sospettato di aver vandalizzato una statua in una chiesa della Città Vecchia", ha reso noto la polizia israeliana, precisando che l'uomo verrà interrogato e sarà aperta una indagine a riguardo