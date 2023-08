Verona, la madre di Chris Abom: lasciato morire come un cane

"Mio figlio era buono, era buono. Non doveva morire in quel modo", ha raccontato la donna al Corriere della Sera

E' terrificante il grido di dolore della mdre di Chris Abom, il 13enne morto investito da un'auto pirata, e che secondo i medici se soccorso poteva essere salvato, a San Vito di Negrar, in provincia di Verona. "Mio figlio era buono, era buono. Non doveva morire in quel modo. Lasciato a terra come un cane", ha raccontato al Corriere della Sera. (INCIDENTI STRADALI: I DATI)