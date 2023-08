Alluvione Emilia Romagna, il generale Figliuolo oggi a Bologna e Imola

"Andrà fatta un'istruttoria con dei parametri scientifici. Se c'è da inserire verranno inseriti", ha sottolineato Figliuolo in merito ai Comuni bolognesi esclusi dal decreto alluvione

Sopralluogo oggi del commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo nelle zone del Bolognese colpite dall'alluvione di maggio. In mattinata Figliuolo si è recato nella sede del rettorato dell'Università di Bologna per incontrare il rettore Giovanni Molari e il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami. Nel pomeriggio Figliuolo sarà a Imola. Firmata convenzione con l'Università di Bologna Figliuolo e Molari hanno firmato un accordo che punta a mettere in pratica collaborazioni scientifiche, formative e divulgative per favorire la ricostruzione e il recupero delle aree alluvionate, tenendo conto del contesto attuale e dei cambiamenti climatici, siccità ed eventi meteo estremi. L'intesa, anticipata da Figliuolo già nella sua prima giornata in visita ai territori alluvionati, potrà dar vita a interventi sulla riduzione dei rischi ambientali, sulla mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, su idraulica e idrogeologia, sulla gestione delle colture e del verde urbano, sulla stabilità del terreno, sulla vulnerabilità sismica delle strutture e sulla messa a punto di sistemi e reti di telecomunicazioni che possano essere attivati nei periodi di emergenza. La collaborazione con l'Unibo, è stato spiegato, consentirà alla struttura commissariale di individuare soluzioni per garantire la qualità strutturale, sismica ed energetica degli interventi da realizzare, tenendo conto del contesto urbanistico-ambientale e paesaggistico.

"Comuni bolognesi esclusi? Faremo un'istruttoria" "Andrà fatta un'istruttoria con dei parametri scientifici. Se c'è da inserire verranno inseriti. Noi cerchiamo di includere non di escludere, poi ovviamente bisogna fare le cose con razionalità e con parametri scientifici". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo a una domanda sui comuni del Bolognese che non sono stati compresi dai benefici del cosiddetto 'decreto alluvione'. A margine di una conferenza stampa in università, il commissario ha ricordato che "nella conversione in legge del decreto, all'articolo 20 bis, è previsto che il commissario, sulla base di ricognizioni, di richieste provenienti dai territori, possa rivedere la valutazione entro due mesi e quindi proporre al ministro per la Protezione civile e del mare la possibilità di inserire eventualmente altri comuni. Quindi, ci studiamo, ci lavoriamo. Sono in contatto con la Regione, con il presidente Bonaccini e la vicepresidente Priolo per verificare cosa si può fare", ha detto.

Le dichiarazioni "Le emergenze - ha detto Figliuolo - sono spesso complesse e necessitano di un approccio multidimensionale, multidisciplinare, che coinvolga quindi le diverse istituzioni e agenzie e che sia legato al mondo accademico. Tutti coloro che hanno qualcosa da mettere in campo devono darlo, condividendo il lavoro e i risultati ottenuti, perché così una grande nazione può far fronte alle difficoltà. Le emergenze ci sono e ci saranno anche in futuro, ma se c'è squadra, coinvolgimento e capacità di cambiare, ce la faremo". "Anche l'università di Bologna è stata colpita, nelle sedi della Romagna, dall'alluvione. Quando il Paese chiama mettiamo a disposizione le nostre competenze, all'interno del nostro ambito, ricerca, didattica. E anche l'aspetto divulgativo, perché ogni giorno leggiamo di tutto", ha detto il rettore Molari.