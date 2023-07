Morta la scrittrice Danila Comastri Montanari, signora del giallo

Le principali opere



L'autrice era celebre soprattutto per una serie di romanzi gialli ambientati nell'antica Roma sotto l'imperatore Claudio, cornice all'interno del quale si muoveva il suo personaggio più amato: Publio Aurelio Stazio. Nata a Bologna il 4 novembre 1948, Danila Comastri Montanari si laurea in pedagogia e in scienze politiche. Poi inizia la sua ventennale carriera come professoressa, insegnando alle scuole superiori, periodo nel quale viaggia molto, girando per il mondo. Nel 1990 esce il suo primo romanzo intitolato Mors Tua, edito da Mondadori, con il quale si aggiudica il Premio Tedeschi. Molto amato anche La campana dell'arciprete (Garzanti), uscito nel 1996 e Terrore (Mondadori) del 2008. L'ultima fatica è Ludus in fabula del 2017, in cui figurava ancora una volta il senatore dell'antica Roma, protagonista di diciannove dei suoi romanzi tradotti in decine di lingue, Publio Aurelio Stazio.