Rischia di perdere il volo e finge allarme bomba, denunciata a Pisa

Traffico aereo bloccato per un'ora e aeroporto evacuato in via precauzionale per un falso allarme bomba a bordo di un aereo: è successo ieri mattina a Pisa intorno alle 11. Secondo quanto appreso dalla polizia di frontiera, a far scattare l'allerta è stata una donna che rischiava di perdere il volo e che ha tentato di ritardare il decollo denunciando la possibile presenza di un ordigno a bordo dell'aereo.

La vicenda

Il falso allarme, riporta Toscana Aeroporti, la società di gestione dello scalo, è avvenuto "sul volo Ryanair FR 00587 in partenza da Pisa per Londra Stansted" e l'aeroporto in seguito "è stato chiuso per procedere a tutte le opportune verifiche di sicurezza".

La passeggera alla fine non solo non si è imbarcata ma è stata denunciata, riporta La Nazione, per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. "Per ragioni precauzionali di sicurezza - conclude la nota di Toscana Aeroporti - l'aeroporto è stato prontamente evacuato. Concluse tutte le operazioni e gli accertamenti necessari, lo scalo di Pisa ha ripreso le attività e ha ripristinato la completa operatività", ma l'interruzione ha determinato sensibili ritardi su diversi voli.