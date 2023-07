Campania, scossa di terremoto di magnitudo 3.6 tra Salerno e Avellino

Il sindaco di Laviano: "Situazione sotto controllo"

"È stata una scossa forte, avvertita bene dalla popolazione, ma dopo un giro di ricognizione posso dire che non registriamo danni in paese" ha rassicurato il comando dei vigili urbani di Laviano. "Qui la situazione è sotto controllo - rassicura il comandante Rocco Falivena - un po' di paura ma niente di più". "Non si riportano danni a cose o persone", fa eco il sindaco di Laviano, Oscar Imbriaco: "Io non me ne sono neanche accorto. Ho appreso dell'evento consultando i dati sui terremoti. In ogni caso non si registrano danni sul territorio".