Patrizia Pepe, il co-fondatore Orrea grave dopo incidente in motocross

L'imprenditore, 68 anni, è caduto durante un giro in motocicletta sui monti sopra Montale. Soccorso dal 118, è stato trasportato in elisoccorso a Careggi

Grave incidente per Claudio Orrea, 68 anni, cofondatore insieme alla moglie Patrizia Bambi del celebre brand Patrizia Pepe, che adesso trova ricoverato in prognosi riservata. L’imprenditore è caduto in seguito a un incidente dalla moto sua da enduro sulle montagne sopra Fognano nel Comune di Montale in provincia di Pistoia . L’incidente è avvenuto ieri mattina, mentre Orrea stava facendo un giro insieme ad altri amici motociclisti. Dopo un soccorso reso difficile dalla zona impervia, Orrea è stato trasportato al Careggi in codice rosso con l'elisoccorso.

Manovre di soccorso complicate

L'allarme è stato dato dagli amici che non lo hanno visto arrivare nel punto dove si erano dati appuntamento a fine tragitto e sono tornati a cercarlo per poi allertare i soccorsi. Il medico e l’infermiere dell’automedica sono riusciti ad arrivare grazie ad un fuoristrada della Misericordia di Montale condotto da un soccorritore. Poi hanno raggiunto Orrea calati col verricello insieme ad un altro operatore. I vigili del fuoco di Pistoia hanno tagliato la vegetazione per consentire all’elicottero di calare i soccorritori. Le manovre compiute dai sanitari per salvare il ferito sono state complesse ma decisive per tenerlo in vita.