Zaki torna in Italia, stasera l’incontro all’Università di Bologna

È arrivato il giorno del ritorno di Patrick Zaki in Italia. L’attivista, rimasto in Egitto per tre anni - 22 mesi trascorsi in carcere e gli altri 19 a piede libero ma con divieto d'espatrio - arriverà nel pomeriggio a Malpensa e alle 20.30 terrà una conferenza stampa all’Università di Bologna dove si è appena laureato. Non è previsto un incontro con le autorità. Zaki era stato condannato a tre anni di prigione lo scorso 18 luglio perché accusato di diffusione di notizie false in un articolo: calcolando la custodia cautelare già scontata sarebbe dovuto tornare in carcere per un anno e due mesi. Il giorno successivo però è arrivata la grazie del presidente al- Sisi. "Per noi era un obiettivo importante, io sono molto contenta di averlo centrato e voglio dire, rispetto al dibattito di questi giorni, che non mi aspetto per questo riconoscenza, non mi interessa. Era giusto farlo e l'abbiamo fatto", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando della liberazione e riferendosi in particolare al rifiuto da parte dell'attivista dell'aereo messo a disposizione dal governo.





